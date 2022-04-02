Рогозин показал ответы глав NASA и EKA на требования отменить санкции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что руководители NASA, Европейского и Канадского космических агентств ответили ему на требование снять санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению генерального директора российского предприятия, Запад намерен санкциями убить экономику РФ.

Глава ЕКА Йозеф Ашбахер ответил, что направит российский запрос на рассмотрение государств-членов агентства.

Также в ответе главы NASA Билла Нельсона подчеркивается, что американское ведомство намерено продолжать взаимодействие с российской стороной по Международной космической станции.

В ответе главы ККА Лиз Кэмпбелл поясняется, что агентство не взаимодействует с российскими предприятиями, против которых введены санкции.

Ранее Рогозин исключил возможность сотрудничества с США в космосе

Кроме того, Рогозин допустил усиление военной составляющей российской орбитальной группировки.