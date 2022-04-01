Ученые разработали магнитную робо-слизь, способную проникать куда угодно

Подвижную магнитную слизь, способную обволакивать небольшие объекты, ползать и просачиваться сквозь узкие пространства, создали специалисты из Китайского университета Гонконга. Подробнее свое изобретение они описали в статье в журнале Advanced Functional Materials.

Исследователи использовали полимерную массу, в которую добавили тетраборат натрия (буру) в качестве загустителя и частицы неодимовых магнитов. Воздействие внешних магнитов позволило придавать слизи необходимую форму. Как и имеющие схожий состав игрушки-слаймы, слизь обладает свойствами неньютоновской жидкости, вязкость которой меняется под воздействием силы — при резком и грубом воздействии вещество уплотняется, если же воздействие медленное и осторожное, слизь ведет себя как жидкость.

В перспективе исследователи планируют создать робота на основе магнитной слизи — пока что автономной она быть не способна.

Такую слизь можно применять, например, в гастроэнтерологии — если пациент проглотил батарейку, он может проглотить и робо-слизь, которая заключит батарейку в кокон и снизит вред для организма.

«Чтобы избежать утечки токсичных электролитов, мы можем использовать этот вид робо-слизи для изоляции батарейки, чтобы сформировать некое инертное покрытие», — пояснили ученые.

Однако магнитные частицы в слизи токсичны сами по себе. Чтобы защитить организм от их воздействия, исследователи предлагают использовать слой кремнезема, но неизвестно, как долго он сможет их изолировать. Чем меньше слизь пробудет в пищеварительной системе, тем лучше.

Сейчас слизь имеет непрозрачный коричнево-черный цвет. Ученые отмечают, что можно использовать красители, чтобы сделать его более привлекательным.