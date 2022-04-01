Невролог Калинкина рассказала, в каких случаях афазия обратима

Афазия может быть полностью обратима в случаях, когда она возникла на фоне инсульта, транзиторной ишемической атаки или опухоли мозга. Об этом «Газете.Ru» сообщила невролог Марина Калинкина.

«У человека случился инсульт, но за счет обходных путей кровотока, за счет резервов организма кровообращение восстановилось, и он буквально в течение трех суток начинает разговаривать нормально. Также, если человеку удалили опухоль мозга и он занимается с логопедом, или у него изначально хорошая нейросеть, речь восстанавливается за счет нейропластичности», — пояснила врач.

При афазии, вызванной инсультом или травмой, пациент, как правило, замечает нарушения речи сразу. Однако поражения мозга нередко сопровождаются отрицанием болезни, и, даже если у пациента парализовало половину тела, он утверждает, что у него нет жалоб и он здоров.

При деменции избавиться от афазии уже не получится. Именно эта причина заставила американского актера Брюса Уиллиса закончить свою артистическую карьеру.

Есть шанс замедлить развитие афазии, вызванной деменцией, с помощью препаратов, но специфического лечения тоже не существует — результат зависит от того, насколько эффективны окажутся лекарства, которые используются при деменции в целом.

Подробнее о природе расстройства речи у Брюса Уиллиса — в материале «Газеты.Ru».