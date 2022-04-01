Невролог Калинкина рассказала, как бороться с афазией как у Брюса Уиллиса

Вылечить афазию, вызванную деменцией, нельзя, но можно замедлить ее прогрессирование. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Марина Калинкина. Ранее сообщалось, что именно такой тип афазии привел к расстройству речи у при американского актера Брюса Уиллиса.

«Если говорить об афазии как об элементе деменции, здесь идет необратимое прогрессирование нейродегенерации. Вопрос только в том, будет ли человек регулярно пить лекарства, заниматься с логопедом — в этом случае процесс, скорее всего, будет идти не так быстро. А если он отказывается от терапии, прибегает к ней нерегулярно, то может быстро угаснуть, буквально за пару лет», — сообщила врач.

Афазия — расстройство речи, причиной которого могут быть, в частности, нейродегенеративные нарушения. В этом случае важно принимать препараты, замедляющие развитие симптомов основного заболевания — например, мемантин. Замедлить ухудшение речевых функций можно с помощью занятий с логопедом, также положительно на сохранение речи влияет пение.

Если пациент не в состоянии говорить, но понимает речь, он может сохранить общение с близкими, обращаясь к ним письменно. Если же нарушено понимание, шансы поддерживать контакт существенно падают.

Из-за афазии пришлось завершить карьеру американскому актеру Брюсу Уиллису. Подробнее о природе этого расстройства речи — в материале «Газеты.Ru».