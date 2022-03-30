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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Экипаж «Союз МС-19» вернулся на Землю

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» приземлился в степи Казахстана, с Международной космической станции вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В корпорации уточнили, что спуск с околоземной орбиты и посадка прошли в штатном режиме, экипаж чувствует себя хорошо. Корабль отделился от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента станции в 10.21 мск, его двигательная установка включилась в штатном режиме на торможение в 13:34 мск, затем он начал сходить с орбиты.

В «Роскосмосе» также сообщили, что реабилитация прибывших космонавтов с МКС пройдет в несколько этапов: первые 2-3 недели они проведут в Центре подготовки космонавтов, а затем отправятся в санаторий.

Дубров и Ванде Хай прилетели на МКС 9 апреля 2021 года на корабле «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). На Землю на этом корабле осенью вернулись члены «киноэкипажа» — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые прибыли на станцию на корабле «Союз МС-19» в октябре с Антоном Шкаплеровым.

Петр Дубров установил рекорд длительности одного космического полета по программе МКС среди россиян, он провел в космосе 355 суток. Предыдущий рекорд — 340 суток — принадлежал Михаилу Корниенко.

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