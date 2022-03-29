Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей назвала повод группового избиения 15-летней школьницы в Самарской... 11:33
В России выявили еще 16 828 случаев COVID-19 11:32
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58

Ученые обнаружили на Плутоне следы недавних извержений криовулканов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Isaac Herrera/NASA

Ученые обнаружили на Плутоне следы сравнительно недавних извержений криовулканов. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

Американский аппарат New Horizons приблизился к Плутону в 2015 году и исследовал его поверхность. Этот аппарат является практически единственным источником данных о Плутоне, и анализ его данных продолжается до сих пор. В том числе, ученых заинтересовали ледяные вулканы этой малой планеты.

В ходе нового исследования ученые из Колорадского университета в Боулдере под руководством Келси Сингер выяснили, что поверхность вокруг плутонианских криовулканов, горы Райт и соседней горы Пиккард, сформированы сравнительно недавними извержениями.

Если это так, то это означает, что вулканы могут быть активны до сих пор, и что под поверхностью течет либо вода, либо другая жидкость, и что недра Плутона устроены совсем не так, как считали ученые.

Местность вокруг двух этих гор полна округлых бугров, и на ней почти нет ударных кратеров, которые неизбежно появляются в течение достаточно большого срока. Таким образом, заключают ученые, этот рельеф сформировался точно не ранее двух миллиардов лет назад, а отдельные области, скорее всего, менее 200 миллионов лет назад.

Если в данный момент под поверхностью Плутона и правда есть жидкая вода, это ставит вопрос о возможности существовании там жизни. Подробно о том, как на ледяных мирах вдали от Солнца может быть моря, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть