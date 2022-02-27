Физики нашли причину неуловимости черной материи

Физики из США смоделировали условия, при которых могли сформироваться аксионы (гипотетические частицы черной материи), — выяснилось, что их масса должна быть в два раза больше, чем предполагалось ранее. Научная статья опубликована в журнале Nature Communications.

Исследование провели ученые из американских Калифорнийского университета, Принстонского университета, Массачусетского технологического института и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. По их подсчетам, масса аксиона составляет 40-180 микроэлектронвольт. Такой размер не позволяет зафиксировать частицу с помощью микроволновой резонансной камеры.

Исследовали отметили, что аксион может быть выявлен плазменным галоскопом.

Ранее два исследователя из Канады и США заявили, что Луна может быть усеяна кратерами от миниатюрных черных дыр, изучение которых поможет понять природу темной материи.