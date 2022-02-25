Ученые выяснили, как домашние собаки скорбят о смерти своих друзей

Домашние собаки скорбят о смерти других собак-компаньонов. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Скорбь собак выражается в меньшей склонности к играм, меньшем желании есть, повышенной боязливости и желании получить больше внимания. «Это может быть индикатором страданий», – говорит Федерика Пирроне из Миланского университета.

Несмотря на то, что проявления скорби ранее были выявлены у слонов, касаток и шимпанзе, ранее никто не системно не исследовал похожий феномен у собак.

Сейчас Пирроне и ее коллеги опросили 426 владельцев минимум двух собак, одна из которых умерла. Ученых интересовало, какие изменения в поведении фиксировали хозяева.

Собаки особенно склонны были скорбеть, если с умершим компаньоном были дружественные отношения, и они вместе ели. Кроме того, замечено, что скорбь была особо сильной, если расстройство выражал и сам хозяин. «Собаки очень чувствительны к человеческим жестам и мимике, и устанавливают эмоциональную связь с тем, кто о них заботится», – утверждают ученые.

Всего, по оценке исследователей, скорбь от гибели компаньона выражало 90 процентов собак.