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Вирусолог Волчков оценил вероятность вылечиться от COVID-19 с помощью «сырных» бактерий

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Depositphotos

Избавиться от COVID-19, простимулировав иммунитет с помощью кисломолочных бактерий, не получится. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Эти бактерии выращивают обычно на специальных средах. Они теряют возможность колонизировать что бы то ни было. Они приспособились жить в идеальных условиях искусственных питательных сред, и они не могут конкурировать с реальной микрофлорой кишечника. Поэтому прием таких препаратов приводит к тому, что они даже не успевают задержаться у вас в кишечнике. Значимым образом на что-то повлиять они обычно не могут», — сообщил эксперт.

Ранее японские ученые из Университетской больницы Нагасаки решили выяснить, насколько использование одного из подвидов молочнокислых бактерий Lactococcus lactis, так называемой LC-плазмы, будет эффективно против симптомов COVID-19. Хотя она показала свою пользу в более ранних исследованиях, ее действие против COVID-19 еще не изучалось. Подробности исследователи изложили в статье, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv.

Бактерии Lactococcus lactis широко используются в производстве сыра, а некоторые подвиды, как предполагается, способны усиливать активность иммунной системы, стимулируя плазмоцитоидные дендритные клетки, которые начинают вырабатывать интерфероны, а в дальнейшем «предъявляют» Т-лимфоцитам фрагменты антигенов, запуская работу Т-клеточного иммунитета.

Двойное слепое исследование, начатое в декабре 2021 года, продлится до апреля 2023 года. За это время ученые планируют набрать 100 добровольцев с бессимптомным и легким COVID-19, половина из которых будет в течение двух недель принимать капсулы с LC-плазмой, а половина — плацебо. Исследователи рассчитывают выяснить, будут ли у получавших LC-плазму пациентов менее выражены потеря обоняния, утомляемость, одышка и другие симптомы COVID-19. Также они оценят уровень вирусной нагрузки, концентрацию антител и уровни биомаркеров, отражающих течение болезни.

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