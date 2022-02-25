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В Иордании найдены 9000-летние святыни рядом с «коршунами пустыни»

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Группа иорданских и французских археологов сообщила, что они нашли святыню возрастом примерно 9 тыс. лет в отдаленном месте в восточной пустыне Иордании. Как пишет издание Phys. org в этом месте также ранее находили и другие артефакты эпохи неолита.

Ритуальный комплекс был найден в неолитическом лагере рядом с большими сооружениями, известными как «коршуны пустыни». Это ловушки, которые, как полагают ученые, использовались для загона диких газелей, где их после забивали.

Ловушки состоят из двух или более длинных каменных стен и встречаются в пустынях Ближнего Востока.

«Это уникальное место, прежде всего, из-за того, насколько хорошо оно сохранилось, — прокомментировал находку иорданский археолог Ваэль Абу-Аззиза, соруководитель проекта, — Ему 9000 лет, и все было почти неповрежденным».

Внутри ритуального сооружения находились два резных стоячих камня с антропоморфными фигурами, а также алтарь, очаг, морские раковины и миниатюрная модель ловушки на газелей.

В заявлении исследователей говорится, что святыня «проливает совершенно новый свет на символику, художественное выражение, а также на духовную культуру этих доселе неизвестных неолитических народов».

Ранее археологи раскрыли секрет строительства древних пирамид в Океании. Команда ученых из немецкого Университета Киля провела археологическую экспедицию на островном государстве Палау с целью узнать подробности постройки больших курганных холмов, известных как «Пирамиды Палау».

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