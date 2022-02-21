Российские ученые выяснили, как мозг выбирает между словами «вино» и «кино»

В человеческом мозгу при выборе значения для многозначного слова срабатывают механизмы подавления памяти, помогающие вытеснить из сознания значения, не соответствующие ситуации, и выбрать подходящий вариант. К такому выводу пришли ученые Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно со специалистами Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой в ходе эксперимента, в котором приняли участие 48 добровольцев – 28 женщин и 20 мужчин, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

Каждому из участников предложили выполнить специальное задание: вставить пропущенные буквы в словосочетания «прилагательное + существительное», например «с_хое _ино». При этом прилагательное всегда можно было завершить лишь одним способом («сухое»), а для существительных чаще всего требовалось выбрать один из нескольких возможных вариантов («вино» или «кино»). Всего участники должны были дополнить 96 комбинаций слов.

Как рассказала директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, ученые регистрировали функциональную активность мозга испытуемых во время выполнения заданий. «Для этого использовался метод функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). С его помощью можно получать информацию не только о включении или выключении структур мозга в обеспечение изучаемой деятельности, но и выявлять их системную активность. Кроме того, методика фМРТ позволяет зарегистрировать активность мозга именно в тот момент, когда происходит выбор значения многозначного слова, что было невозможным в рамках чисто психологических или психолингвистических исследований», — отметила профессор.

В результате эксперимента ученые выяснили, что в тех ситуациях, когда человек сталкивался с многозначной информацией и осознавал одно из возможных значений слова, в его мозгу срабатывали механизмы подавления памяти. Во-первых, снижалась активность гиппокампа — структуры, которая отвечает за запоминание и контролирует содержимое нашего сознания. Вместе с тем гиппокамп «выключался» из системного взаимодействия с другими структурами головного мозга. За счет этого невыбранные значения на время автоматически «удалялись» из сознания участников. Это позволяло им сделать выбор в пользу оставшегося варианта и разрешить ситуацию многозначности.

«Полученные в ходе данного проекта результаты — это фундаментальные знания о принципах работы человеческого мозга, о поведении человека, его памяти, внимании, принципах обработки информации. Эти данные могут быть использованы в большом количестве прикладных областей, в которых важен вопрос адекватной обработки информации и принятия решений, в том числе в состоянии стресса», — объяснила Черниговская.

По ее словам, проведенное исследование также поможет разобраться в том, как человеку в целом удается ориентироваться в текущей реальности.