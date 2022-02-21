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Российские ученые создали нецветущий картофель

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Эдуард Корниенко/Reuters

В России с помощью геномного редактирования созданы новые формы картофеля без цветков и устойчивые к заболеваниям. Об этом «Газете.Ru» сообщили во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

«Мы используем технологию редактирования генома картофеля и в данный момент работаем с двумя целевыми генами. Это прежде всего ген LFY — фактор транскрипции, контролирующий переход растений к цветению», — рассказал Василий Таранов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией во ВНИИСБ.

Если блокировать цветение картофеля, то энергетические ресурсы растения, которые прежде шли на это, могут пойти на образование клубней, и, возможно, за счет этого удастся достичь повышения урожайности.

«Второй ген, с которым мы работаем, — это так называемый негативный регулятор устойчивости. В растениях есть гены, инактивация которых приводит к повышению их устойчивости к различного рода заболеваниям, и один из таких перспективных генов — это EDR1. Мы проводим по нему редактирование, и сейчас это все находится на стадии анализа результатов», — пояснил Таранов.

Прежде всего ученые пытаются добиться устойчивости картофеля к поражению грибковыми болезнями, в частности фитофторой.

«Полноценных сортов картофеля пока не создано, технология молодая, соответственно до сортов дело еще не дошло. К тому же в законодательстве есть дискуссионный вопрос: приравнивать ли генетически редактированные растения к генно-модифицированным организмам. ГМО у нас в стране не выращиваются, существует мораторий на это. Генетически редактированные, скорее всего, все же будут разрешены. Суть этой новой технологии в том, что туда ничего не привносится дополнительно чужеродного, просто методами генной инженерии вносятся мутации в те или иные гены», — пояснил академик Геннадий Карлов, директор ВНИИСБ.

Если законодательство изменится и генетически отредактированные растения выращивать все же разрешат, то жизненно необходимо будет иметь в стране технологии полного цикла для основных сельхозкультур, уверены ученые.

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