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Астрономы нашли первую «шестерную» звезду

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Космический телескоп TESS сумел обнаружить 97 кандидатов в четверные звезды — то есть звездные системы, состоящие из четырех звезд. Соответствующая статья доступна на сайте электронных препринтов arXiv.org и будет опубликована в The Astrophysical Journal Supplement.

TESS — Transiting Exoplanet Survey Satellite — спутник, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, он разработан специалистами Массачусетского технологического института в рамках Малой исследовательской программы NASA. Его поле зрения намного шире, чем у предшественников, например космического телескопа Kepler. Широкоугольные камеры TESS обследовали 85% неба, что позволило собрать огромное количество данных. Ученые активно применяют машинное обучение и привлекают добровольцев для того, чтобы все эти данные как можно быстрее обработать. С момента начала миссии, с конца 2018 года, TESS удалось обнаружить уже свыше 5 тыс. кандидатов в экзопланеты и 197 подтвержденных экзопланет. В числе прочего удалось и практически удвоить количество известных кандидатов в четверные системы.

Ведущим автором новой статьи, рассказывающей о 97 кандидатах в затменные четверные звезды, является Веселин Костов из Центра космических полетов Годдарда NASA. «Кандидаты были идентифицированы в данных полнокадровых изображений TESS секторов с 1-го по 42-й с помощью комбинации методов машинного обучения и визуального осмотра при большом вкладе специальной группы добровольцев, — пишут авторы исследования. — Чтобы исключить ложные срабатывания из-за близлежащих звезд или технических артефактов, мы попиксельно изучали кривые блеска интересующих нас объектов».

Свои усилия астрономы сосредоточили прежде всего на выявлении тройных и четверных звездных систем, однако полученные результаты выходят за рамки этих кратных систем. Была обнаружена также «первая шестикратно затменная «шестерная» звездная система и первая транзитная циркумбинарная планета [вращающаяся сразу вокруг нескольких звезд], найденная в одном из секторов данных TESS», — пишут авторы работы.

Кратные звездные системы могут рассказать много нового о путях звездной эволюции. Астрономов и астрофизиков особенно сильно интересуют короткопериодические кратные системы, события, происходящие при взаимных поглощениях звезд, сверхновые типа Ia и слияния черных дыр.

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