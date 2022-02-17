Отправленные на МКС спутники будут искать связь Курской магнитной аномалии с высокими урожаями

Доставленные на МКС университетские спутники «ЮЗГУ-55» помогут ученым подтвердить предположение о том, что Курская магнитная аномалия может быть причиной образования толстого слоя чернозема в этом регионе. Об этом рассказал «Газете.Ru» Егор Шиленков, главный разработчик спутников, которые позволят построить точную карту магнитного поля Земли.

«Наш курский чернозем может быть связан с магнитным полем, – существует такая гипотеза», – говорит Шиленков. По его словам, в ходе предыдущих исследований установлено, что плотность магнитного поля над Курской областью в четыре раза больше, чем над Северным полюсом.

Магнитное поле Земли защищает поверхность от космических лучей, состоящих из заряженных частиц. Эти лучи вредят многим живым организмам, в том числе сельскохозяйственным растениям. Соответственно, чем мощнее магнитное поле, тем сильнее защита и, возможно, лучше формируется черноземный слой.

В качестве контрпримера Шиленков привел Бразильскую магнитную аномалию, где плотность поля существенно снижена. «Это большая зона с опасным излучением, говорит он. – Эта зона опасна как для земледелия, так и для полета самих спутников, также страдающих от радиации».

Построенная карта поможет ученым проверить, действительно ли существует связь между Курской магнитной аномалией и плодородием региона. Итоговая группировка спутников, созданных НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета в городе Курск, будет состоять из восьми аппаратов. Дополнительные два кубсата «ЮЗГУ-55» доставит на МКС другой корабль снабжения в июне. В августе или сентябре космонавт Олег Артемьев запустит их в открытый космос, где они проработают около полутора лет.