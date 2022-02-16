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Японцы создали жуткого робота-ребенка, который умеет выражать гнев и удивление

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Японские инженеры создали робота-ребенка, лицо которого может имитировать шесть основных эмоций. Статья с исследованием реакции людей на его эмоции была опубликована в Frontiers in Psychology.

Робота разработали в ходе проекта RIKEN Guardian Robot Project под руководством Ватару Сато. Робота назвали Nikola, и внешне он похож на безволосого мальчика.

Лицо Nikola приводится в движение 29-ю пневматическими актуаторами, которые управляют движением искусственных мышц. Еще шесть актуаторов управляют движениями головы и глаз. Использование сжатого воздуха позволяет добиться особой плавности и мягкости движений без громких звуков.

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RIKEN Guardian Robot Project

Инженеры расположили актуаторы на основе системы FACS, которая ранее применялась для изучения выражений лица. С ее помощью в ходе предыдущих исследований удалось выделить несколько лицевых единиц действия: например «поднятие щек» или «сморщивание губ».

Исследователей интересовало, правильно ли считывают эмоции Nikola люди. Выяснилось, что добровольцы стабильно распознают шесть типичный эмоций: радость, печаль, страх, гнев, удивление и отвращение. При этом синтетическая кожа этого робота не очень эластична, и потому наблюдатели плохо распознавали эмоции, при выражении которых образуются складки.

Ранее в Тихом океане была зафиксирована рекордная волна-убийца высотой 17 метров.

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