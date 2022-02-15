Ученые связали употребление амфетамина с пятикратным ростом риска психозов

Употребление амфетамина связано с пятикратным повышением риска развития психозов, выяснили ученые из Китайского медицинского университета в Тайване. Об этом они рассказали в статье в журнале Evidence-Based Mental Health.

Амфетамин, как и другие стимуляторы, способен вызывать психозы, по симптомам схожие с шизофренией — у употребляющих развиваются паранойя и галлюцинации. Обычно это состояние проходит через пару дней, но у 15% употребляющих может продолжаться годами. Степень риска развития психоза, однако, пока что не была известна.

Исследователи проанализировали тайваньские базы данных, содержавшие анонимные записи об арестах и отсрочке судебного преследования в связи с реабилитацией для потребителей запрещенных наркотических препаратов, а также сведения о психическом и физическом здоровье жителей Тайваня. Всего ученые отобрали 74,6 тыс. потребителей амфетамина и почти 300 тыс. не судимых за его употребление человек в качестве контрольной группы.

Те, кто регулярно употреблял амфетамин, в несколько раз чаще сталкивались с депрессией, тревогой, ишемической болезнью сердца, инсультами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Психозы у потребителей амфетамина развивались в среднем в пять раз чаще. Наиболее часто они встречались у женщин, людей старше 45 лет, а также у тех, кто попадался полиции неоднократно — и, очевидно, употреблял амфетамин на протяжении длительного времени.

Возможно, более высокая распространенность психозов среди женщин связана с воздействием эстрогена. Но есть и другое объяснение.

«Может быть, женщины, арестованные за незаконное употребление амфетамина, находились в особенно неблагоприятном положении по сравнению с мужчинами, с более высоким уровнем травматизма, отсутствием психосоциальной поддержки и стигматизации», — предполагают исследователи.

Те, кто проходил лечение, сталкивались с психозами на четверть реже, чем те, кто от лечения отказался. Это говорит о том, что реабилитация способна предотвратить риск последующего психоза, отмечают авторы работы.