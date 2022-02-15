«Роскосмос» за три года сократил более 17 тысяч рабочих мест

В 2019-2021 годах оптимизация численности сотрудников «Роскосмоса» составила 8,8%. Об этом изданию «Ведомости» рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников.

Общая численность работников космической отрасли России на данный момент насчитывает 180 тысяч человек, указал представитель госкорпорации За три года было сокращено более 17 тыс. работников — практически каждое десятое рабочее место.

По словам Максима Овчинникова, сокращение происходило по естественным причинам: выход на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Увольнения по большей части коснулась обслуживающих и обеспечивающих служб.

«Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов», — уточнил представитель Роскосмоса.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия может включить в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта.