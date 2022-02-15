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Роспотребнадзор: кислородотерапия при COVID-19 может привести к бактериальной пневмонии

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Кислородотерапия при заражении коронавирусом может спровоцировать бактериальную пневмонию. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина.

«Как только вы включаете любую принудительную вентиляцию легких, а подача кислорода – это принудительная вентиляция, вы способствуете обмену бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями. Во рту и носу человека всегда много бактерий. Но слизистая выполняет барьерную функцию, она абсорбирует на себя микроорганизмы в нормальном состоянии. При использовании кислородотерапии вы волей-неволей потоком воздуха заносите бактерии и носа, и рта в трахею и легкие».

Во всем мире список бактерий, поражающих легкие, примерно одинаков: Acinetobacter — разные, преимущественно Acinetobacter baumannii, синегнойная палочка — Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, стафилококки.

Большинство этих возбудителей произошли от почвенных бактерий, от которых они сохранили способность выживать в местах общего пользования, на унитазах, на раковинах, на других поверхностях.

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