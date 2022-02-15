Роспотребнадзор: на протяжении месяца соотношение «омикрона» и «дельты» остается одинаковым

Уже месяц в изучаемых пробах, которые доставляются в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора их всех регионов России, наблюдается одинаковое соотношение штаммов «дельта» и «омикрон». Об этом «Газете.Ru» рассказала главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина.

«Когда мы уходили на новогодние каникулы, у нас была повсеместная «дельта». Когда мы вернулись с новогодних каникул, мы увидели повсеместное доминирование «омикрон». Но «дельта» не ушла полностью, она осталась. И соотношение между «дельтой» и «омикроном» примерно одинаково во всех регионах на протяжении целого месяца после новогодних каникул», — поделилась Ильина.

Доля «омикрона» держится в пределах 70-80%, на «дельту» приходится около 20% случаев заболевания. Среди проб «омикрона» примерно 95% приходятся на линию ВА.1, остальные — на новую ВА.2. Образцов с третьей линией в Роспотребнадзор не поступало. В ведомстве не торопятся делать выводы о повышенной заразности ВА.2 — количество случаев заражения не увеличивается. Кроме того, клиническим течением COVID-19, вызванный второй линией «омикрона» не сильно отличается от болезни, вызванной первой линией.