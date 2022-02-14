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Российские ученые исследовали окаменевшие внеземные водоросли

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Richard B. Hoover

Ученые из Объединённого института ядерных исследований в сотрудничестве с учеными США нашли в упавшем полтора века назад метеорите окаменевшие бактерии и водоросли. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ОИЯИ.

При помощи сканирующего электронного микроскопа сотрудники сектора астробиологии нашли на сколах метеорита Оргея, найденного в 1864 году во Франции, нитевидные, кокковидные бактерии, отдельные и в кластерах, палочковидные формы, эукариоты: диатомовые водоросли и празинофиты и другие окаменелые микроорганизмы.

Для получения данных об элементном составе найденного исследователи пользовались методом рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

«В классе углистых хондритов найдено очень много органики, найдены аминокислоты, в том числе протеиногенные, а также нуклеиновые основания. Некоторые из этих оснований после смерти организмов очень быстро распадаются, а какие-то могут существовать долго - в хондритах найдена как раз вторая категория. В то же время некоторые исследуемые метеориты упали достаточно недавно: Оргей - в ХIХ, Мурчисон - в ХХ веке, Агуас Заркас - в 2019 году.

Среди найденной органики есть и такая, которая имеется в осадочных горных породах. Исходя из имеющихся данных, можно сказать, что, во-первых, это - ископаемые остатки, а во-вторых, что микроорганизмы образовались там до падения», -рассказал младший научный сотрудник сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ Антон Рюмин.
Можно было бы предположить, что эти метеориты имеют земное происхождение, то есть были выбиты когда-то падением астероида и оказались в космосе, говорят ученые.

«Однако, изотопный состав этих метеоритов показывает, что у них не земное и не лунное происхождение. Например, в Оргее большое количество структур, которые по морфологии соответствуют бактериям и эукариотическим водорослям, плотность их очень большая: на 1 куб. мм вещества от полутора до двух тысяч штук. В таком количестве они не могли разрастись после падения. На месте падения брали пробы грунта, но не находили ничего подобного», — пояснил Рюмин.

В 2021 году в Объединенном институте ядерных исследований вышла монография «Метеорит Оргей: атлас микрофоссилий». В ней собраны материалы четырехлетней работы по изучению окаменелых микроорганизмов - микрофоссилий - на сколах указанного метеорита, выполненной сотрудниками сектора астробиологии ЛРБ ОИЯИ под руководством его начальника, известного палеонтолога, академика РАН Алексея Розанова.

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