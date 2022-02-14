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Российские ученые впервые создали отредактированную пшеницу

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В России с помощью геномного редактирования созданы новые линии пшеницы, благодаря которым злаки получили новые потребительские свойства. Об этом «Газете.Ru» рассказали во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

«Мы впервые в России создали отдельное направление — лабораторию цифрового фенотипирования редактированных растений в рамках развития геномного центра, — рассказал «Газете.Ru» Михаил Дивашук, кандидат биологических наук, руководитель геномного центра-ВНИИСБ. — Самое интересное из того, что мы делаем, — это, наверное, создание и изучение полноценных отредактированных растений. И больше всего нас интересует главная продовольственная культура России — пшеница».

В основе редактирования лежит технология CRISPR/Cas9, используемая для направленного редактирования геномов, однако российская технология гораздо шире, чем просто CRISPR/Cas9.
«Впервые в мире мы редактировали несколько генов. Один такой ген (VRN1) связан с образом жизни пшеницы — ведь есть яровые, есть озимые формы. В результате работы по редактированию мы видим более ранние сроки колошения.

Это может быть использовано для засушливых регионов, где требуются сорта пшеницы с сокращенным периодом вегетации», — пояснил академик Геннадий Карлов, директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии.

Благодаря тому, что появилась возможность направленно редактировать гены, теперь сорта пшеницы можно «подгонять» под условия внешней среды гораздо быстрее, нежели с помощью методов классической селекции.

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