К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевых башни

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило, что к Земле приближается крупный астероид — в четыре раза крупнее Эйфелевой башни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что астероид 138971 (2001 CB21) диаметром 1,3 км пролетит около земли 4 марта.

Он относится, к классу «потенциально опасных», но с Землей не столкнется, а пролетит на расстоянии более 4,8 млн км. В «Роскосмосе» отмечают, что это расстояние 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе впервые найден астероид сразу с тремя лунами. Открытие удалось сделать с помощью новых методов обработки изображений и сулит пересмотр представлений об эволюции астероидов.

До этого NASA предупредило о приближении астероида к Земле размером больше футбольного поля. Небесное тело окажется в 5,3 миллионах километров от планеты, что равняется примерно 14 расстояниям от Земли до Луны.

Диаметр космического объекта достигает 150 метров, что больше футбольного поля. В теории, он может нанести серьезный ущерб Земле в случае столкновения.