Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Военному атташе США предъявили ноту в связи с ситацией с подлодкой 19:59
Турция призвала Запад быть осторожнее с заявлениями о нападении России... 19:50
Результаты соревнований Олимпиады 12 февраля 19:49
Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским 19:46
Гербольдт заявила, что Пападакис и Сизерон не являются недосягаемыми 19:38
Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину... 19:33
Путин и Байден начали переговоры из-за ситуации на Украине 19:31
Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр 19:23
Гербольдт: Синицина и Кацалапов должны бороться и доказать, что мы — лучшие 19:16
Стрелков описал сценарии наступления ВСУ в Донбассе 19:09

К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевых башни

Роскосмос: к Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевых башни

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило, что к Земле приближается крупный астероид — в четыре раза крупнее Эйфелевой башни. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что астероид 138971 (2001 CB21) диаметром 1,3 км пролетит около земли 4 марта.

Он относится, к классу «потенциально опасных», но с Землей не столкнется, а пролетит на расстоянии более 4,8 млн км. В «Роскосмосе» отмечают, что это расстояние 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.

Ранее сообщалось, что в Солнечной системе впервые найден астероид сразу с тремя лунами. Открытие удалось сделать с помощью новых методов обработки изображений и сулит пересмотр представлений об эволюции астероидов.

До этого NASA предупредило о приближении астероида к Земле размером больше футбольного поля. Небесное тело окажется в 5,3 миллионах километров от планеты, что равняется примерно 14 расстояниям от Земли до Луны.

Диаметр космического объекта достигает 150 метров, что больше футбольного поля. В теории, он может нанести серьезный ущерб Земле в случае столкновения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть