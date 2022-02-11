Ученые впервые нашли потенциально обитаемые объекты возле белого карлика

Международная группа астрономов обнаружила возле белого карлика WD1054-226 кольцо из планетарных обломков, в которое входят небесные тела размером по крайней мере с Луну. Исследователи не исключают возможности наличия там и более крупных планет, причем в потенциально обитаемой зоне, где могут присутствовать вода в жидком виде и жизнь. Соответствующая статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Белые карлики — это выгоревшие остатки небольших звезд вроде Солнца, которые сожгли все свое водородное топливо, прошли через стадию красного гиганта и сжались до очень небольших размеров, продолжая светить за счет остаточного тепла. Подразумевается, что в их ближайших окрестностях планет не должно быть, поскольку они были поглощены разбухшей звездой, пребывавшей какое-то время в стадии красного гиганта, а затем сбросившей внешние оболочки. Однако при наблюдениях белого карлика WD1054-226 астрономы обнаружили провалы в излучаемом им свете, соответствующие 65 равномерно расположенным на орбите облакам планетарного мусора, делающим оборот вокруг звезды за 25 часов. Исследователи пришли к выводу, что подобное расположение этих структур, затемняющих свет звезды каждые 23 минуты, предполагает, что их движение синхронизировано с движением невидимой планеты.

«Астрономы впервые обнаружили планетарное тело в обитаемой зоне белого карлика, — заявил ведущий автор статьи Джей Фарихи, профессор Университетского колледжа Лондона. — Изученные нами структуры размером с Луну скорее всего представляют собой скопления камней и пыли или какие-то кометоподобные тела, а не привычные планеты сферической формы. Строгая регулярность их движения остается загадкой, которую мы в настоящее время не можем однозначно разгадать. Интересная возможность заключается в том, что эти тела могут удерживаться на такой орбите за счет гравитационного воздействия близкой планеты. Без такого влияния трение между мелкими частицами и столкновения между более крупными обломками привели бы к тому, что эти структуры просто рассредоточились бы по орбите. Похожая картина наблюдается на орбитах Нептуна и Сатурна, где спутники-«пастухи» стабилизируют кольцевые структуры планет-гигантов».

Наличие планеты в обитаемой зоне возле белого карлика может быть подтверждено в дальнейшем путем сравнения компьютерных моделей с реальными наблюдениями за звездой и обломками на орбите возле нее. Такая область возле белого карлика может оставаться потенциально обитаемой в течение двух миллиардов лет, включая по крайней мере один миллиард лет в будущем. А так как более 95% всех звезд со временем становятся белыми карликами и Солнце через несколько миллиардов лет также превратится в белый карлик, то эти исследования позволяют также заглянуть в будущее Солнечной системы.