Маск рассказал, сколько пусков SpaceX проведет в 2022 году

Илон Маск заявил, что в 2022 году SpaceX проведет 50 ракетных запусков, сообщается на сайте компании.

«В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю», — заявил Маск на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля Starship.

В своем выступлении Маск похвастался тем, что за свою историю SpaceX произвела 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов.

Ранее спутники Илона Маска, падающие из-за космической бури, попали на видео.

40 из 49 недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска, упадут и сгорят в атмосфере Земли. Часть из них уже упала. Виной всему геомагнитный шторм, разразившийся вскоре после старта Falcon 9.

На трехминутном видео запечатлены два разделенных одной минутой входа в атмосферу частей одного и того же спутника, или двух разных аппаратов, двигавшихся в одной плоскости.