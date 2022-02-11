Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии в матче ОИ 07:04
Козак пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте 8 лет... 07:02
В России предсказали спад заболеваемости COVID-19 06:53
CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, ее допинг-проба дала... 06:51
Международное агентство тестирования выступило с заявлением по делу Валиевой 06:38
Украинский генерал пожаловался на поколение «бумажной» армии в ВСУ 06:34
Россияне стали больше оплачивать медуслуги онлайн 06:30
«Ъ»: локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой... 06:27
Глава «ВКонтакте» объяснила, когда метавселенные войдут в моду 06:14
В Москве в пятницу ожидается до +3°С и гололедица 06:09

Маск рассказал, сколько пусков SpaceX проведет в 2022 году

Маск: SpaceX в 2022 году проведет 50 запусков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Gallardo/AP

Илон Маск заявил, что в 2022 году SpaceX проведет 50 ракетных запусков, сообщается на сайте компании.

«В этом году мы намерены провести порядка 50 [запусков], примерно по одному каждую неделю», — заявил Маск на пресс-конференции, посвященной прогрессу в разработке прототипа космического корабля Starship.

В своем выступлении Маск похвастался тем, что за свою историю SpaceX произвела 144 успешных запуска и 106 приземлений своих аппаратов.

Ранее спутники Илона Маска, падающие из-за космической бури, попали на видео.

40 из 49 недавно запущенных аппаратов спутниковой группировки Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска, упадут и сгорят в атмосфере Земли. Часть из них уже упала. Виной всему геомагнитный шторм, разразившийся вскоре после старта Falcon 9.

На трехминутном видео запечатлены два разделенных одной минутой входа в атмосферу частей одного и того же спутника, или двух разных аппаратов, двигавшихся в одной плоскости.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть