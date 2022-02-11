«Фрегат» вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb

Очередная партия, 34 британских спутника OneWeb доставлены в космос российской ракетой «Союз» и разгонным блоком «Фрегат-М», сообщает ТАСС.

«Подтверждение отделения девятой части полезной нагрузки. И это последнее отделение по ходу миссии VS27 со спутниками OneWeb», — указано в сообщении.

Ракета с британскими спутниками на борту стартовала с космодрома Куру, расположенном во французском департаменте Гвиана.

Ранее, в России началось производство конкурента спутникам OneWeb.

Задачей сети спутников «Скиф» станет предоставление услуг широкополосного доступа в интернет.

5 декабря 2021 года российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с французского космодрома.