Российская ракета «Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома

Российская ракета «Союз» с 34 космическими аппаратами британской компании OneWeb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что общая продолжительность миссии составит 3 часа 33 минуты.

Ранее космические войска Военно-космических сил России провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Пуск ракеты был осуществлен 5 февраля, в 10.00 мск с пусковой установки №4 космодрома Плесецк в Архангельской области.

До этого сообщалось, что в конце 2025 года к запуску будет готов перспективный разгонный блок (РБ) «Фрегат-СБУ», созданный для новой ракеты-носителя «Союз-5».

5 декабря 2021 года российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2022 году запланировано четыре пуска ракет с французского космодрома.