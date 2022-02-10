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Во Франции скончался нобелевский лауреат Люк Монтанье, открывший ВИЧ

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Eric Fougere/Getty Images

В пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен в возрасте 89 лет скончался французский вирусолог Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает газета Libération.

Монтанье окончил Парижский университет, а в 1982 году в рамках научной группы в Институте Пастера смог обнаружить возбудителя СПИДа, только начавшего свое распространение в то время. Об открытии спустя год была опубликована статья в авторитетном научном издании Science.

Всю свою последующую жизнь доктор Монтанье посвятил вирусологии и изучению методов борьбы с ВИЧ. Известный своими противоречивыми взглядами, еще в начале распространения пандемии COVID-19, он предположил, что ее причиной послужила утечка из лаборатории, в которой проводились эксперименты по лечению СПИДа.

За свои открытия Монтанье вместе с Франсуазой Барре-Синусси и Харальдом цур Хаузеном в 2008-м был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине.

«Никогда еще наука и медицина не были так быстры в обнаружении, определении происхождения и обеспечении лечения нового опасного заболевания. Успешная антиретровирусная терапия приводит к тому, что ожидаемая продолжительность жизни людей с ВИЧ-инфекцией в настоящее время приближается к уровню неинфицированных людей», — сообщалось в заявлении Нобелевского комитета о научных достижениях Монтанье.

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