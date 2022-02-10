Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Норвежский лыжник Клебо объяснил, почему ему нужен особый хлеб 20:22
Пушков прокомментировал поговоркой ошибочные заявления Трасс о Ростове и Воронеже 20:18
Россия пообещала жестко ответить на возможные санкции Британии 20:10
Российский фристайлист обвинил себя в неудачном выступлении команды на Играх 20:03
В сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против... 20:02
Тренер сборной России ответил на вопрос о двойных премиальных за победу... 19:46
В США описали «чудовищный» сценарий ядерной войны с Россией 19:45
Суд не признал «форумчаночку» и «охотницу за ВИПами»... 19:44
США направили в Польшу группу истребителей F-15 19:39
В правящей партии Казахстана призвали дочь Назарбаева подать в отставку 19:34

Палеонтологи обнаружили останки первого динозавра с респираторной инфекцией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nature.com

Первое свидетельство респираторных инфекций у динозавров, окаменелые останки диплодока с деформированными инфекцией костями, расположенными рядом с воздушными мешками, обнаружили палеонтологи из Канады и США в сотрудничестве со специалистами из Торонтского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Останки динозавра археологи нашли еще в 1990 году на юго-западе штата Монтана в США. Останки относились к позднему юрскому периоду — около 150 млн лет назад. Теперь же исследователи изучили три кости шейной области и обнаружили костные выступы неправильной формы и с необычной текстурой. Судя по расположению костей, когда-то к ним крепились воздушные мешки — заполненные воздухом полости, соединяющиеся с дыхательными путями. Сегодня аналогичные структуры есть у птиц, пресмыкающихся, бесхвостых земноводных.

Компьютерная томография выступов показала, что они состоят из аномальной костной ткани, которая, скорее всего, образовалась в ответ на респираторную инфекцию. Это мог быть аспергиллез — грибковая инфекция, сегодня поражающая птиц и рептилий, вызывая как респираторные симптомы, так и поражение костей.

Если динозавр болел аспергиллезом, он, вероятно, страдал от потери веса, кашля, лихорадки. Без лечения аспергиллез часто смертелен, поэтому болезнь в итоге могла стать причиной смерти животного.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть