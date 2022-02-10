Палеонтологи обнаружили останки первого динозавра с респираторной инфекцией

Первое свидетельство респираторных инфекций у динозавров, окаменелые останки диплодока с деформированными инфекцией костями, расположенными рядом с воздушными мешками, обнаружили палеонтологи из Канады и США в сотрудничестве со специалистами из Торонтского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Останки динозавра археологи нашли еще в 1990 году на юго-западе штата Монтана в США. Останки относились к позднему юрскому периоду — около 150 млн лет назад. Теперь же исследователи изучили три кости шейной области и обнаружили костные выступы неправильной формы и с необычной текстурой. Судя по расположению костей, когда-то к ним крепились воздушные мешки — заполненные воздухом полости, соединяющиеся с дыхательными путями. Сегодня аналогичные структуры есть у птиц, пресмыкающихся, бесхвостых земноводных.

Компьютерная томография выступов показала, что они состоят из аномальной костной ткани, которая, скорее всего, образовалась в ответ на респираторную инфекцию. Это мог быть аспергиллез — грибковая инфекция, сегодня поражающая птиц и рептилий, вызывая как респираторные симптомы, так и поражение костей.

Если динозавр болел аспергиллезом, он, вероятно, страдал от потери веса, кашля, лихорадки. Без лечения аспергиллез часто смертелен, поэтому болезнь в итоге могла стать причиной смерти животного.