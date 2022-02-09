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SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink

SpaceX из-за магнитной бури потеряла 40 из 49 спутников Starlink

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SpaceX/Flickr

Около 40 из 49 новейших микроспутников Starlink компании SpaceX, которые были запущены 3 февраля 2022 года, сошли с орбиты из-за сильной магнитной бури, сообщает компания на своем сайте.

«Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

В SpaceX допускают утрату 40 из 49 космических аппаратов. Ракета-носитель Falcon 9 вывела 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в четверг, 3 февраля. Причиной потери спутников в компании называют геомагнитную бурю, случившуюся 4 февраля.

Как отметили в SpaceX данное природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. При этом «риск столкновения с другими спутниками нулевой», так как из-за особенностей своей конструкции Starlink разрушаются при входе в атмосферу, заверили в компании.

Ранее китайские власти обратились в ООН, передав документ об угрозе глобальной спутниковой системы Starlink. По словам официальных лиц Китая, в 2021 году два раза — 1 июля и 21 октября — орбитальная станция Tiangong якобы уклонилась от столкновения с аппаратами SpaceX. Никто из независимых экспертов пока не проверял заявления Пекина, в компании Илона Маска не комментировали произошедшее.

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