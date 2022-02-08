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Ученые нашли «недостающее звено», объясняющее происхождение жабр у членистоногих

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University of Manchester

Китайские и европейские палеонтологи изучили новый вид древних морских членистоногих Erratus sperare, окаменелые останки которых были найдены на участке Чэнцзян в восточной части китайской провинции Юньнань. Выяснилось, что эти членистоногие имели уникальные придатки на своем туловище, которые представляли собой промежуточную стадию эволюции двуветвистых конечностей — параподий. Вместе с тем у них сохранялось и жаберное дыхание, как у некоторых из самых ранних ископаемых членистоногих, таких как креветкообразный аномалокарис (Anomalocaris), — плавательные щитки, которые могли служить жабрами. Соответствующая статья опубликована в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.

«Жабры есть не только у рыб! У членистоногих тоже есть жабры… они просто на ногах», — поясняет один из соавторов статьи, палеонтолог Дэвид Легг из британского Манчестерского университета. Современные членистоногие, живущие в воде, обладают двуветвистыми конечностями, которые выполняют одновременно функции органов дыхания и служат для передвежения, но вот как они эволюционировали и получили столь специфические конечности, до сих пор оставалось загадкой. Erratus sperare в этом смысле представляет собой «недостающее звено» между древнейшими членистоногими, которые использовали жабровое дыхание, и теми, у которых появились двуветвистые конечности. «Жаберные крышки со временем также, вероятно, эволюционировали в крылья насекомых и в легкие у наземных членистоногих, таких как пауки, поэтому они также стали очень важным нововведением», — утверждает Легг и его соавторы.

Erratus sperare жили на территории современного Китая в раннем кембрии, около 520 млн лет назад.

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