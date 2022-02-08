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Ученые заявили о прорыве в лечении рака поджелудочной железы

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Сочетание иммунотерапии и ультразвукового воздействия может стать прорывным способом борьбы с раком поджелудочной железы, считают ученые из Института онкологических исследований в Лондоне. Об успешных экспериментах по применению такой терапии они рассказали в статье в журнале Journal of the Royal Society Interface.

Раковые клетки используют особые молекулы — контрольные точки иммунного ответа — чтобы защитить себя от действий иммунной системы. Ингибиторы контрольных точек позволяют обойти эту защиту и запустить противоопухолевые реакции. Не все пациенты, в том числе большинство пациентов с раком поджелудочной железы, реагируют на такое лечение, но комбинация с другими методами показывает хорошую эффективность.

Исследователи совместили ингибиторы контрольных точек с воздействием на опухоли фокусированным ультразвуком высокой интенсивности, которое используется, в частности, чтобы разрушить опухоль или тканевые структуры, которые мешают иммунным клеткам до нее добраться.

Ученые использовали ультразвук и инъекции антител, имитирующих действие ингибиторов контрольных точек на мышах. Сочетание двух подходов позволило мышам с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы (именно эта опухоль поджелудочной встречается у людей чаще всего) прожить на 40% дольше тех, которые не получали лечения, на 25% дольше тех, которых лечили только ультразвуком и на 35% дольше тех, которых лечили только препаратами. Воздействие ультразвука приводило к вибрации в опухолях микропузырьков газа, что заставляло некоторые клетки лопаться, выплескивая содержимое. А содержимое опухолевых клеток уже привлекало клетки иммунные, которые отправлялись на борьбу с опухолью.

Обычно воздействие ультразвуком проводится непрерывно, но, по мнению ученых, пульсирующее воздействие импульсами длительностью в миллисекунды дает более выраженный эффект.

«Это первое в истории исследование, показавшее пользу этих двух методов лечения — ультразвукового воздействия в сочетании с иммунотерапией — при раке поджелудочной железы, — отмечают авторы работы. — Это исследование открывает путь к клиническим испытаниям лечения больных раком поджелудочной железы с помощью ультразвука».

Исследователи надеются, что уже в ближайшем будущем им удастся значительно повысить продолжительность жизни больных с раком поджелудочной железы.

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