На Украине заявили о планах построить «плавучий космодром» к 2025 году

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина намерена построить морскую плавучую платформу для запуска ракет в рамках космической программы до 2025 года, стоимость проекта оценивается в $172 млн. Об этом сообщает издание «Суспильне. Новини» («Общественное. Новости»).

«Есть предварительные оценки и разработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в рамках этих пяти лет все это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс. Проект оценивается в 4,8 млрд гривен (около 172 млн долларов). Это довольно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия», — рассказал Тафтай.

Он подчеркнул, что с платформы можно будет запускать легкие ракеты. Глава Госкосмоса Украины подчеркнул, что создаваемый проект будет интересен с точки зрения выведения спутников на орбиту для операторов космических систем.

Ранее Тафтай заявил, что Украина до 2030 года реализует собственный проект в космической отрасли, который позволит осуществлять космический туризм.