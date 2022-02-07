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Российские ученые исследовали влияние пола на переносимость боли и страха у лабораторных рыбок

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Самки и самцы лабораторных рыбок зебраданио (zebrafish) по-разному реагируют на боль и страх. К такому выводу пришли ученые из университетов России и Бразилии, опубликовавшие исследование в журнале Neuroscience Letters, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки.

До сих пор зависимость боли и пола у зебраданио была изучена плохо, при том что данный вид пресноводных рыб обладает большим – на 70% – генетическим сходством с людьми, родственной с нами физиологией, нейроанатомией и нейрохимией. То есть зебраданио являются хорошей моделью для изучения того, как мозг отзывается на боль или страх.

В работе «коллектив» самцов и самок зебраданио разделили на контрольную и экспериментальную группы. Во время первого эксперимента ученые определили реакцию организма на боль. Они отобрали по 12 самцов и самок, ввели им раствор и запустили в тестовый аквариум. В течение нескольких минут фиксировали изменения в поведении рыбок в сравнении с контрольной, не подвергшейся обработке группой особей.

И самцы, и самки, участвовавшие в эксперименте, реагировали на боль: реже поднимались к верхнему уровню аквариума, чаще залегали на дно, более безопасное для них, замедляли движение в воде, застывали в оцепенении. Вместе с тем поведение самок было более выраженным, а их реакции на стресс болью проявлялись чаще и были продолжительнее.

Во втором эксперименте ученые исследовали поведенческие ответы зебраданио на источник страха. Для этого по девять самцов и самок на несколько минут поместили в сосуд с веществом-феромоном страха, который вызывает у рыбок сильную тревогу. В этом эксперименте изменения в поведении особей были одинаково сильными и не зависели от их пола. Рыбы, как и в первом эксперименте, замедляли движение, останавливались, замирали чаще, чем особи из контрольной группы, а также реже всплывали к поверхности воды.

«Известно, например, что самки грызунов острее переносят боль, чем самцы, это же можно в целом сказать о реакциях женщин на боль. Поэтому проведенные нами эксперименты указывают на сохранение в ходе эволюции, от рыб до млекопитающих, половых различий в реакциях на боль.

Это значит, что такие животные, как зебраданио, — быстро размножающиеся, неприхотливые, недорогие в содержании и поэтому столь удобные для биомедицинских экспериментов рыбки — могут быть использованы для поиска и создания новых лекарственных препаратов, способных снижать болевую чувствительность с учетом половых различий», — пояснил Алан Калуев, руководитель исследования, ведущий научный сотрудник Уральского федерального университета.

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