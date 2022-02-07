Вирусолог Волчков рассказал, когда надо вакцинироваться после «омикрона»

Вакцинироваться после инфицирования «омикрон»-штаммом можно примерно через полгода после выздоровления — выработавшихся антител, вероятно, будет достаточно для защиты и от других штаммов. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«По факту мы видим, что люди, которые переболели уханьской формой, они все еще не болеют и «дельтой», и «омикроном», хотя «омикрон», казалось бы, он настолько отличается, так сильно изменился, — рассказывает Волчков. — Безусловно, есть люди, которые болеют вторично. Но количество этих людей минимальное, и, даже если они болеют, все-таки мы видим, что у них болезнь течет очень легко».

Людям из групп риска — например, очень пожилым, — у которых не вырабатывается достаточно эффективный иммунитет к патогенам, привиться вскоре после выздоровления все же стоит.

Остальным же можно отложить вакцинацию примерно на полгода. Задача ученых — внимательно следить за эволюцией SARS-CoV-2, прогнозировать появление новых штаммов и адаптировать к ним вакцины.