Антитела к «омикрону» могут не защитить от заражения другим штаммом

Антитела, выработавшиеся после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, могут оказаться бесполезны против других вариантов SARS-CoV-2. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Понятно, что при такой вирус-нейтрализующей активности относительно других штаммов никакой «живой вакцины» у нас не получилось, и, соответственно, народ после «омикрона» будет заражаться и другими штаммами, — рассказал эксперт. — Собственно говоря, так и получается — если посмотреть на динамику стран, где «омикрон» уже прошел, или пройден пик заражений, там получается какая вещь — люди заново болеют, причем некоторые — тем же «омикроном», цепляют другой подвариант».

С этим предположением, однако, не согласен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Судя по всему, В-клеточный иммунитет при «омикроне» должен быть локализован в лимфатических узлах верхних дыхательных путей», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы выяснить, насколько после столкновения с «омикроном» организм готов к борьбе с «дельтой», нужно анализировать секретирующиеся в лимфоузлах иммуноглобулины типа А, а не работать с сывороткой крови, поясняет эксперт.

«Смотреть антитела в сыворотке крови — это удобно нам. Удобно оттуда забирать образцы. К сожалению, это очень малоинформативно — как получать информацию не с поля боя, а какие-то отголоски, депеши, находясь далеко от боевых действий. Вот примерно такую же информацию мы получаем по этим антителам», — говорит Волчков.

Антитела от «омикрона» способны защитить и от «дельты», считает он — но чтобы проверить это, необходимо выделить одинаковое количество антител к разным штаммам и протестировать их на кросс-реактивность.

Ранее вирусологи из Инсбрукского медицинского университета выяснили, что нейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму SARS-CoV-2 неэффективны против других вариантов коронавируса. Свои выводы они изложили в пока не рецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.