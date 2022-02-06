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NASA предупредило о приближении астероида к Земле размером больше футбольного поля

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К Земле движется астероид 2007 UY1, по расчетам NASA он приблизится к планете 8 февраля.

Небесное тело окажется в 5,3 миллионах километров от планеты, что равняется примерно 14 расстояниям от Земли до Луны.

Диаметр космического объекта достигает 150 метров, что больше футбольного поля. В теории, он может нанести серьезный ущерб Земле в случае столкновения.

При этом данный астероид не считается опасным. Вероятность того, что он когда-то столкнется с нашей планетой, крайне мала.

Ранее NASA сообщало, что 18 января к Земле приблизится астероид 7482 (1994 PC1) и пролетит на расстоянии менее 2 млн километров от планеты. Отмечалось, что астероид станет самым большим из всех небесных тел, которые приблизятся к Земле в 2022 году.

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