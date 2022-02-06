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Орбита МКС будет скорректирована

Для подготовки к старту «Союза МС-21» орбиту МКС поднимут

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Для подготовки к старту транспортного корабля «Союза МС-21» орбита МКС будет поднята на 400 м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 6 февраля 2022», — указано в сообщении.

Планируется произвести стыковку транспортного корабля «Союза МС-21» (18 марта), а затем посадку спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19», которая произойдет 30 марта.

«После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 0,4 км», — пояснили в «Роскосмосе».

Ранее начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин заявил, что коллеги из США попросили российских специалистов снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе.

По словам баллистика, полеты теперь будут осуществляться на 3 км ниже, то есть будет не 419, а 416 км от Земли. Такая орбита, как указал специалист, может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении МКС.

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