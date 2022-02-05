Американские ученые объяснили редкую неуязвимость к ВИЧ

Ученые Национальных институтов здоровья (США) определили механизмы, которые помогают крайне небольшой группе людей контролировать ВИЧ-инфекцию без помощи антиретровирусных препаратов. Об исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании приняли участие 58 элитных контроллеров — людей, чья иммунная система самостоятельно сдерживает размножение вируса. Их сравнили с 42 пациентами с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию.

Выяснилось, что в геноме контроллера присутствует небольшой набор генов, работа которых является критически важной для ВИЧ, но не слишком существенной для выживания иммунных клеток. Провирусы — геномы вируса, встроенный в ДНК клетки хозяина — были изолированы в отдаленных областях хромосом, где они с меньшей вероятностью участвуют в репликации.

Также провирусы у контроллеров имели меньше мутаций, чем у тех, кто нуждается в антиретровирусной терапии.

Ранее стало известно, что ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ --более опасный и вирулентный, чем предыдущие.

Уже на протяжении четырех десятилетий вирус иммунодефицита человека остается непобедимым для иммунной системы. Пока ученые не смогли разработать вакцину, хотя добились успехов в лечении, разработав метод высокоактивной антиретровирусной терапии и создав инъекционные препараты длительного действия для профилактики и лечения до и после контакта.

Однако за последние несколько лет медики столкнулись с несколькими случаями, когда организм некоторых пациентов подавлял ВИЧ необычно долго, или же избавлялся от вируса навсегда или неопределенно долгий срок. Пример — так называемый «берлинский» пациент, Тимоти Браун, считающийся первым человеком, который вылечился от ВИЧ/СПИД.