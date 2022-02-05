МКС снизит орбиту из-за США

Коллеги из США попросили российских специалистов снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на постоянной основе. Об этом заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в »Роскосмос») Рафаил Муртазин, передает ТАСС.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту», — сказал он.

По словам баллистика, полеты теперь будут осуществляться на 3 км ниже, то есть будет не 419, а 416 км от Земли. Такая орбита, как указал специалист, может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении МКС.

Ранее российский космонавт, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что у США есть планы затопить орбитальную станцию после завершения ее эксплуатации.

По его словам, уводить станцию с орбиты планируют менее чем через десять лет — к 2028-2030 году, хотя предполагаемый срок эксплуатации заканчивается раньше.

Соловьев отметил, что американцы долгое время отказывались признавать необходимость затопления МКС, утверждая, что она продолжит находиться на орбите вечно.

МКС была введена в эксплуатацию осенью 1998 года и к настоящему времени провела на орбите 8467 суток. В 2015 году Роскосмос и NASA договорились о продлении сроков эксплуатации станции до 2024 года. Таким образом, в настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы.

Орбитальная станция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость проекта составляет более $150 млрд.