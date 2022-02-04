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Вирусолог Нетесов рассказал о тенденции развития более тяжелого COVID-19 у обладателей II группы крови

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Люди со второй группой крови болеют тяжелее, а с первой — легче, однако причины этого пока неизвестны. Об этом «Газетe.Ru» сообщил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Есть небольшая корреляция, связанная с группами крови. Выявлено, например, что люди с первой группой крови болеют легче, а со второй — более тяжело. Но пока эти исследования не завершены, и такие корреляции скорее являются тенденциями, чем четкими закономерностями», — сообщил ученый. Чем обусловлена подобная связь — пока не выяснено, добавил он.

При этом существует гораздо более четкая связь с особенностями функционирования системы интерферона альфа, добавил Нетесов.

«Интерфероновая защита – это один из компонентов врожденного иммунитета. В эту систему входят ферменты протеинкиназы. И вот эти протеинкиназы могут связываться с мембраной клетки, а могут не связываться. Если в организме человека преобладает первый тип протеинкиназ (которые связываются), люди болеют намного меньше. Но это тоже не абсолютная корреляция, а, скорее, опять же тенденция, но существенно более четкая, чем с группами крови».

При этом пытаться бороться с COVID-19 с помощью препаратов интерферона бессмысленно — при заражении организм сам начинает вырабатывать достаточное его количество. Длительный же прием этих препаратов приведет лишь к опасным для здоровья побочным эффектам.

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