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Ученые открыли новый опасный вариант ВИЧ

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Новый вариант ВИЧ, более опасный и вирулентный, чем предыдущие, выявила команда исследователей под руководством специалистов из Оксфордского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Science.

Ученые обнаружили мутацию, анализируя образцы крови ВИЧ-инфицированных жителей европейских стран и Уганды — ранее неизвестный вариант, названный VB, обнаружился у 17 человек. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому исследователи дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев. Так ученые обнаружили еще 92 носителей.

До начала антиретровирусной терапии вирусная нагрузка у инфицированных VB-вариантом была в 3,5-5,5 раз выше, чем у зараженных уже известными вариантами. Кроме того, скорость снижения числа CD-клеток (признак поражения иммунной системы) была в два раза выше — а, значит, выше был и риск развития СПИДа. Также был повышен риск передачи инфекции.

После начала антиретровирусной терапии, однако, иммунная система приходила в норму, и выживаемость была не меньшей, чем при заражении другими вариантами.

«Наши результаты подчеркивают важность рекомендаций ВОЗ насчет того, что люди, подверженные риску заражения ВИЧ, должны иметь доступ к регулярному тестированию для ранней диагностики, за которой следует немедленное лечение, — отмечают исследователи. — Это ограничивает время, в течение которого ВИЧ может повредить иммунную систему человека и поставить под угрозу его здоровье. Это также гарантирует, что ВИЧ будет подавлен как можно быстрее, что предотвратит его передачу другим людям».

Дальнейший анализ показал, что новый вариант появился, по-видимому, в конце 1980-х — начале 1990-х годов в Нидерландах. В 2000-х годах он распространялся быстрее, чем другие варианты ВИЧ, но примерно с 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.

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