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Врачи: употребление подростками марихуаны в шесть раз повышает риск шизофрении

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Ученые выяснили, что даже незначительное употребление марихуаны подростками увеличивает риски развития шизофрении. К такому выводу пришли авторы научного обзора, опубликованного в Journal of Clinical Psychology.

Врачи определяют употребление марихуаны как редкое, если оно происходит дважды в неделю или реже, а как частое – если каждый день или почти каждый день. Ши-Ли Годин из Медицинской школы Сент-Джеймс (Сент-Винсент и Гренадины) и его коллеги проанализировали около 600 предыдущих научных исследований, посвященных употреблению каннабиса.

С помощью методов статистики они установили, что подростки, употребляющие марихуану, имеют в шесть раз больший риск развития шизофрении, чем не употребляющие. При этом частота употребления не играла роли. Ученые не уточняют, в течение какого времени после употребления обычно развивается эта болезнь.

В связи с этим специалисты советуют подросткам воздержаться от употребления марихуаны даже в тех странах, где рекреационное использование каннабиса легально или декриминализировано.

Ранее медики выяснили, почему некоторые мужчины становятся сексоголиками.

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