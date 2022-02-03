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Российские педиатры оценили опасность развития у детей крупа, вызванного «омикроном»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вызванный «омикроном» COVID-19 способен привести к развитию у детей крупа — воспаления дыхательных путей, осложненного их сужением. Однако паниковать не стоит — круп в принципе характерен для инфекций, поражающих верхние дыхательные пути. Об этом «Газете.Ru» рассказал педиатр и иммунолог Андрей Продеус.

«Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть, сужаются дыхательные пути, — пояснил Продеус. — В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции. «Омикрон» является по факту респираторной инфекцией — инфекцией верхних дыхательных путей. Соответственно, при нем, если взять условно здорового человека, конечно будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет, ничего страшного и кошмарного».

Выводы исследователей могут быть важны для врачей и родителей, добавляет педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. Зная о возможных рисках, можно провести профилактику, использовав противовоспалительные препараты или ингаляции гормональными средствами.

«Это стоит рассматривать как один из симптомов коронавирусной инфекции, характерный именно для «омикрона», потому что другие варианты SARS-CoV-2 не вызывали таких проявлений, — говорит он. — И когда мы видим у детей осиплость голоса, нужно понимать, что это может вызвать потом крупозное состояние, боли в горле. Поэтому можно заранее задуматься о профилактике».

Как выяснили специалисты Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре, после распространения «омикрона» количество случаев крупа среди детей с COVID-19 резко возросло. Они связывают это с тем, что этот штамм, в отличие от предыдущих, затрагивает в основном верхние дыхательные пути. Об этом они рассказали на рецензированной статье, препринт которой был размещен на сайте medRxiv.

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