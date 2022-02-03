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Врачи успешно пересадили пациенту почку женщины, умершей от COVID-19

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Neil Hall/Pool via AP

Почку умершей от COVID-19 женщины успешно пересадили пациенту врачи из Медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса. Чтобы убедиться, что сама почка не заражена, они впервые провели биопсию органа перед пересадкой. Операцию врачи описали в статье в журнале American Journal of Transplantation.

За время пандемии пациенты уже получали почки от доноров, умерших от осложнений COVID-19, но в целом число пересадок сократилось из-за опасений врачей — хотя перед пересадкой умершего донора проверяют на наличие SARS-CoV-2 в организме, вирус может скрываться в самих тканях почки. Поэтому врачи решили протестировать также непосредственно их.

Почка принадлежала 30-летней женщине, госпитализированной с COVID-19 в марте 2021 года. Состояние пациентки быстро ухудшалось, и, несмотря на усилия медиков, в конечном итоге из-за недостатка кислорода мозг был необратимо поврежден и врачи констатировали его смерть. Организм продолжал работать лишь за счет системы жизнеобеспечения.

Реципиентом стал 55-летний мужчина, который уже пять лет находился на диализе.

За три дня до пересадки врачи взяли у женщины мазок на SARS-CoV-2, который оказался отрицательным. Однако вирус все еще мог оставаться в тканях. Чтобы выяснить это, врачи провели биопсию почки — она оказалась не заражена. После пересадки пациент сдал анализ на COVID-19 спустя 20, 30 и 60 дней — все они были отрицательными.

Спустя несколько месяцев после пересадки почки отлично функционировали, пациент смог отказаться от диализа.

Врачи предлагают не избавляться от органов лишь потому, что донор был болен COVID-19 — вместо этого стоит проверить, попал ли вирус в сам орган. Если этого не произошло, орган вполне можно использовать для пересадки. Однако прежде, чем внедрять такой подход широко, стоит провести больше успешных пересадок.

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