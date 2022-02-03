Российские археологи отчитались о работе в подводном городе Арваде в Сирии

Ученые из Севастопольского университета, Института востоковедения Российской академии наук вместе с сирийскими коллегами исследуют подводный город Арвад. Работа проходит при содействии Министерства обороны и Русского географического общества. Как рассказал руководитель сирийско-российской археологической экспедиции со стороны России Виктор Лебединский РЕН ТВ, каждый день у археологов новые сюрпризы.

Так, древний кувшин достали с морского дна прямо на глазах у журналистов. Сообщается, что исследователи находят керамику древнейших эпох.

Лебединский уточнил, что итогом работы станет цифровая модель оборонительных сооружений Арвада. Ученые планируют совместить остатки сооружений на суше и в море.

Крепость Арвада известна со II тысячелетия до нашей эры. Основали ее о финикийцы. Далее ее использовали ассирийцы, римляне и даже рыцари ордена тамплиеров.

Арвадом называют и небольшой современный остров, который расположен напротив Тартуса, крепость частично располагалась и на нем.

Также сообщалось, что российские археологи начали реставрировать древние храмы Сирии.