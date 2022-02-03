Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ОПК рассказали о новейших торпедах, производство которых увеличат с 2023... 04:24
«Пришло время предъявлять нечто»: депутат заявил о выводе российского... 04:14
Вирусолог объяснил причины повторного заражения «омикроном» 04:11
Трусова упала с тройного акселя на второй тренировке на Олимпиаде 04:10
Песков заявил, что у России «есть причины для беспокойства» из-за... 03:58
Байден и Макрон провели телефонный разговор 03:52
Локомотив сбил двух сотрудников РЖД на станции в Москве 03:52
Путин выступил против политизации спорта 03:50
Вирусолог рассказал о сроках окончания пандемии COVID-19 03:43
В Пенсионном фонде разъяснили различия в видах стажа 03:36

Создан сверхлегкий полимер вдвое прочнее стали

В США изобрели пластик, который можно использовать в качестве несущих конструкций зданий

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Двумерный полимерный материал, обладающий сверхнизкой плотностью и превосходящий высококачественную сталь по прочности примерно в два раза, разработан американский химиками. Научная работа опубликована в журнале Nature.

Ученым удалось изобрести такой пластик, который можно будет использовать в качестве несущих конструкций зданий. Далее планируется расширять сферы, где в будущем будут применяться полимеры, указали исследователи.

Популярность полимеров объясняется тем, что их механические и физические свойства можно легко менять. В итоге получается, что одно и тоже сырье можно применять для изготовления гибких резинок и высокопрочных пластиковых конструкций.

Есть у полимеров и недостатки. Они имеют хаотичную или аморфную структуру, что делает их уязвимыми для некоторых типов механических нагрузок и иных воздействий.

Ранее сообщалось, что исследователи из университета Британской Колумбии изобрели гибкий аккумулятор, который можно растягивать и даже постирать. В первую очередь, его планируется использовать для создания умной одежды.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть