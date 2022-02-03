Эксперт Ионин рассказал, как России «просто» создать сверхлегкие космические ракеты

Эксперт в области космонавтики Андрей Ионин заявил ТАСС, что России необходимо модернизировать боевые ракеты в сверхлегкие носители космического назначения вместо того, чтобы создавать сверхлегкие ракеты с нуля.

По мнению Ионина, сверхлегких ракет уже огромное количество, в том числе и у РФ — просто они пока существуют в виде боевых ракет. Как указал специалист, самым простым способом создать сверхлегкую ракету является модернизация существующей боевой ракеты. Ионин предлагает использовать, к примеру, ракеты комплекса С-300 или С-400.

«Создавать с нуля не нужно, потому что простая задача — модернизация», — заключил специалист.

Ранее Министерство обороны России раскрыло данные новой сверхлегкой многоразовой ракеты-носителя «Иркут», которую планируется запускать с космодрома Плесецк.

Сверхлегкая ракета «Иркут» будет производиться в двух основных вариантах — одноразовый и многоразовый, при этом многоразовый вариант будет возвращаться на землю при помощи крыльев. Из-за этого, вес многоразового варианта будет больше — 25 тонн против 23,6 тонн у одноразового.

Тем не менее, из-за применения технологии возврата на землю, уменьшится количество полезной нагрузки, которую многоразовая версия «Иркута» сможет доставлять в космос — 398 килограммов против 584 килограммов груза.