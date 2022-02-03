Корабль «Орел» сбросят с вертолета четыре раза для проверки

«Роскосмос» запланировал четыре раза сбросить с вертолета возвращаемый аппарат перспективного космического корабля «Орел». Таким образом хотят проверить его системы приземления. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

В 2023 году начнутся испытания системы аварийного спасения на стартовом комплексе на космодроме Восточный. Будет проверен отстрел, увод и приземление корабля в безопасном районе.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что для этого будет использоваться тестовый макет ракеты «Ангара-А5М», получивший название «Ангара-НЖ» (наземная жидкостная).

Далее последуют испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе.

В ноябре прошлого года стало известно, что «Роскосмос» запустил к МКС «Причал» — последний модуль российского сегмента станции. С его появлением МКС получит новые возможности по стыковке прибывших кораблей, в том числе — нового корабля «Орел».

Разработка его велась с 2011 года. Модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач, и главное — имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и других модулей. В будущем к нему сможет стыковаться новый российский корабль «Орел», который разрабатывают для полетов к Луне.