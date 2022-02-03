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В Китае синтезировали антитела против «омикрона» и новых штаммов COVID-19

Созданы антитела, которые могут быть эффективными против будущих штаммов коронавируса

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Китайским ученым удалось создать антитела, которые могут быть эффективными против будущих штаммов коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание South China Morning Post.

В Фуданьском университете Шанхая исследователи создали антитела из компонентов других антител, которые вырабатываются иммунной системой человека.

Открытие можно назвать случайным, так как ученые работали над поиском способов лечения другого инфекционного заболевания.

Позже были проведены тесты, в результате которых выяснилось, что созданные антитела способны эффективно бороться с штаммом «омикрон» коронавируса.

По данным исследователей, эти же антитела будут эффективны и в отношении будущих мутаций коронавируса, которые возникнут в будущем. Об этом изданию заявил ведущий научный сотрудник университета Хуан Цзинхэ.

Ранее глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, в каком случае подвид варианта коронавируса «омикрон» BA.2 имеет шансы на широкое распространение в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в России заявила, что подвид «омикрон»-штамма ВА.2 выявили в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан.

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