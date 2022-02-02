Норвежские ученые проверят, способны ли очки защитить от COVID-19

Норвежский институт общественного здравоохранения объявил о наборе добровольцев для исследования того, способны ли любые очки защитить человека от коронавируса.

«Вирус может проникать в организм через глаза, поэтому нельзя исключить, что очки, в том числе от солнца, могут защитить от коронавируса и других инфекций (например, гриппа). Но возможно и так, что они вообще не защищают. Чтобы выяснить это, нам необходима ваша помощь в течение двух недель. Мы проведем масштабное исследование», — отметили ученые на странице института.

Ученые решили проверить эту теорию после того, как телекомпания NRK сообщила, что норвежские лыжники Йоханнес Хесфлот Клебо и Эмиль Иверсен прибыли на Олимпийские игры в Китай, надев очки, поскольку узнали о возможности предотвратить заражение таким образом.

Для участия в эксперименте добровольцам нужно соответствовать следующим критериям. Они должны быть старше 19 лет, не носить очки в обычной жизни (исключение: контактные линзы) и не болеть коронавирусом после 15 декабря 2021 года. Вдобавок к этому у них дома должны быть какие-либо очки.

Добровольцев разделят на две группы при помощи автоматического жребия. Одна группа будет надевать очки, будучи среди людей, а другая — нет.

Авторы исследования планируют в идеале набрать 20 тыс. человек. NRK отмечает, что аналогичный эксперимент планируют запустить в Дании.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала «Газете.Ru», что при помещении в стационар больным обязательно проводится тестирование и на грипп, и на COVID–19.